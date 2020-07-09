Англия

Предлагаем вашему вниманию обзор поединка чемпионата Англии.

В поединке 34-го тура АПЛ Манчестер Сити разгромил Ньюкасл со счетом 5:0. Голами в составе "горожан" отметились Габриэл Жезус, Рияд Марез, Давид Сильва и Рахим Стерлинг, а еще один гол в свои ворота забил Фернандес.

Защитник Сити Александр Зинченко провел на поле все 90 минут, но результативными действиями не отметился.



Манчестер Сити — Ньюкасл 5:0

Голы: Жезус, 10, Марез, 21, Фернандес, 58 (в свои ворота), Д. Сильва, 65, Стерлинг, 90+1.

Манчестер Сити: Эдерсон — Канселу (Уокер, 46), Стоунз, Отаменди, Зинченко — Де Брюйне, Родри (Гюндоган, 46), Д. Сильва — Марез (Дойл, 75), Жезус (Стерлинг, 62), Фоден (Б. Силва, 61).

Ньюкасл: Дубравка — Йедлин, Крафт (Муто, 84), Шер, Фернандес, Роуз — Лазаро (Манкильо, 66), Шелви (Лонгстафф, 68), Бенталеб, Ритчи (Атсу, 84) — Жоэлинтон (Гейл, 67).