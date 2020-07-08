Англия

"Горожане" отправили в ворот соперника пять безответных мячей.

Манчестер Сити в рамках поединка 34-го тура чемпионата Англии принимал на своем поле Ньюкасл и добился разгромной победы.

"Горожане" открыли счет благодаря точному удару Жезуса уже на десятой минуте, а Марез в середине тайма удвоил преимущество хозяев.

В начале второго тайм Фернандес срезал мяч в свои ворота, а в середине второго тайма Сильва сделал счет и вовсе неприличным — 4:0. Гол Стерлинга в компенсированное время стал вишенкой на торте.

Отметим, что Александр Зинченко провел на поле все 90 минут.

Манчестер Сити — Ньюкасл 5:0

Голы: Жезус, 10, Марез, 21, Фернандес, 58 (в свои ворота), Д. Сильва, 65, Стерлинг, 90+1

Манчестер Сити: Эдерсон — Канселу (Уокер, 46), Стоунз, Отаменди, Зинченко — Де Брюйне, Родри (Гюндоган, 46), Д. Сильва — Марез (Дойл, 75), Жезус (Стерлинг, 62), Фоден (Б. Силва, 61)

Ньюкасл: Дубравка — Йедлин, Крафт (Муто, 84), Шер, Фернандес, Роуз — Лазаро (Манкильо, 66), Шелви (Лонгстафф, 68), Бенталеб, Ритчи (Атсу, 84) — Жоэлинтон (Гейл, 67)