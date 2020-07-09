Англия

Стали известны стартовые составы команд на поединок тридцать третьего тура Английской Премьер-лиги бирмингемской Астон Виллой и Манчестер Юнайтед.

Норвежский наставник Манчестер Юнайтед Оле-Гуннар Солскьяер продолжает тестировать выносливость своих подопечных в жестких реалиях завершения сезона АПЛ. За пять последних матчей в чемпионате тренер сделал лишь одно исключение, когда Джеймс сыграл с первых минут в матче с Тоттенхэмом (1:1), в остальных же случая ростер "Красных дьяволов" не меняется уже почти месяц.

Положение в турнирной таблице команды из Бирмингема также не оставляет им пространства для экспериментов на финише сезона. Тем более, что играть "львам" приходится в последнее время с достаточно сильными командами. От матча с Ливерпулем в прошлом туре (0:2) Дин Смит сделал лишь одно изменение — с первых минут в линии атаки сыграет Саматта, который заменит Дэвиса.

Астон Вилла: Рейна — Нгойо, Хаус, Мингс, Тейлор — Эль-Гази, Дуглас Луис, Макгинн, Трегезе — Грилиш — Саматта.

Запасные: Нюланд, Гилберт, Эль-Мохаммади, Лэнсбери, Накамба, Хурихэйн, Хота, Вассилев, Дэвис.

Манчестер Юнайтед: Де Хеа — Ван-Биссака, Линделеф, Магуайр, Шоу — Погба, Матич — Гринвуд, Бруну Фернандеш, Рашфорд — Мартиаль.

Запасные: Ромеро, Байи, Уильямс, Мата, Перейра, Фред, Джеймс, Мактоминей, Игало.

Матч Астон Вилла — Манчестер Юнайтед начнется в 22:15 по киевскому времени. Следите за текстовой онлайн-трансляцией на Football.ua.