Англия

"Вишни" прервали свою пятиматчевую серию поражений.

В поединке 34-го тура английской Премьер-лиги Тоттенхэм отправился в гости к Борнмуту, который является одним из главных претендентов на понижение в классе по итогам текущего сезона.

Командам оказалось недостаточно двух таймов, чтобы выявить сильнейшего, поэтому финальный свисток зафиксировал нулевую ничью (0:0).

Таким образом, Борнмуту удалось прервать свою неудачную серию поражений из пяти матчей, но, несмотря на это, побед команда Эдди Хау по-прежнему не знает с первого февраля этого года.

Стоит отметить, что на последних минутах встречи Тоттенхэм и вовсе был близок к поражению, однако арбитр встречи отменил гол Джошуа Кинга, воспользовавшись помощью VAR.

Борнмут - Тотттенхэм 0:0

Борнмут: Рамздейл — Смит (Стэйси, 63), Аке, Келли, Рико — Брукс (Гарри Уилсон, 66), Гослинг, Лерма, Станислас - Каллум Уилсон, Кинг.

Тоттенхэм: Льорис — Орье (Фернандеш, 90+1), Альдервейрельд, Вертонген, Дэвис — Сиссоко (Лукас Моура, 75), Уинс, Ло Чельсо (Ндомбеле, 46) — Ламела, Кейн, Бергвейн (Сон Хын Мин, 46).

Предупреждения: Лерма, Гослинг, Гарри Уилсон — Сиссоко, Ндомбеле.