Англия

"Ириски" не смогли обыграть соперника на своем поле.

Эвертон в рамках поединка 34-го тура чемпионата Англии принимал на своем поле Саутгемптон и не смог победить.

Гости открыли счет благодаря точному удару Ингза на исходе получаса игры, но "ириски" восстановили паритет перед самым перерывом. Во втором тайме команды голами не отметились.

Эвертон — Саутгемптон 1:1

Голы: Ришарлисон, 43 — Ингз, 31

Эвертон: Пикфорд — Коулмен, Мина, Кин, Динь — Ивоби (Сидибе, 46), Дэвис, Гомеш (Сигурдссон, 42), Гордон (Бернард, 74) — Калверт-Льюин (Мойзе Кин, 68), Ришарлисон

Саутгемптон: Макарти — Уокер-Питерс, Стивенс, Беднарек, Бертранд — Армстронг (Смолбон, 88), Уорд, Ромеу (Хейбьерг, 70), Редмонд — Ингз, Адамс (Лонг, 70)

Предупреждения: Ришарлисон, Калверт-Льюин — Стивенс, Беднарек, Армстронг

На 28-й минуте Уорд-Прауз не забил пенальти.