Французский хавбек отличился в ворота Астон Виллы.
Поль Погба, Фото ФК Манчестер Юнайтед
09 июля 2020, 23:54
Астон Вилла принимает Манчестер Юнайтед в рамках 34-го тура английской Премьер-лиги, где на момент 75-й минуты терпит разгромное поражение со счетом 0:3.
Автором третьего гола в составе "красных дьяволов" стал полузащитник Поль Погба, которому Оле-Гуннар Солскьяер доверил место в основном составе. Для 27-летнего француза это взятие ворот стало первым в текущем сезоне.
Отметим, что большую часть кампании-2019/20 Поль Погба пропустил из-за регулярных травм, поэтому он провел всего 14 матчей во всех турнирах. В последний раз звездный хавбек забивал в апреле 2019 года, когда оформил дубль в ворота Вест Хэма.