Англия

Французский хавбек отличился в ворота Астон Виллы.

Астон Вилла принимает Манчестер Юнайтед в рамках 34-го тура английской Премьер-лиги, где на момент 75-й минуты терпит разгромное поражение со счетом 0:3.

Автором третьего гола в составе "красных дьяволов" стал полузащитник Поль Погба, которому Оле-Гуннар Солскьяер доверил место в основном составе. Для 27-летнего француза это взятие ворот стало первым в текущем сезоне.

Отметим, что большую часть кампании-2019/20 Поль Погба пропустил из-за регулярных травм, поэтому он провел всего 14 матчей во всех турнирах. В последний раз звездный хавбек забивал в апреле 2019 года, когда оформил дубль в ворота Вест Хэма.