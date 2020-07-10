Англия

Спорный пенальти в середине первого тайма для команды Солскьяера получил развитие в виде еще двух головой "Красных дьяволов" в дальнейшем (3:0).

В еврокубковой зоне Английской Премьер-лиги продолжает сохраняться напряжение в результате попытки расположившихся позади Ливерпуля команд ухватиться за наиболее привлекательные позиции в концовке изрядно затянувшегося сезона. Одним из активных участников данных перипетий является Манчестер Юнайтед, который после карантина демонстрировал одни из наиболее уверенных результатов среди всех команд-участников АПЛ в своих поединках. Матч тридцать четвертого тура против бирмингемской не обещал для команды Оле-Гуннара Солскьяера возникновения проблем, на что косвенно указывала позиция "львов" в зоне вылета.

Но все прекрасно осознают, что раненный зверь опасен вдвойне, а когда речь идет непосредственно о сравнении финансового бюджета клубов высшего дивизиона и Чемпионшипа, то говорить о мотивации для находящейся внизу турнирной таблицы команды как-то не приходится. Однако календарь для подопечных Дина Смита в завершении футбольного года получился действительно сложным. "Красные дьяволы" стали лишь очередным шагом для Виллы в борьбе против всего еврокубкового бомонда Англии в предыдущих турах, потому и количество набранных очков для "львов" за последние девять матчей равнялось двум.

Проблема в том, что вряд ли проблемы "жертвы" волновали "хищника", который и сам не прочь побороться за более высокое для себя место в пищевой цепочке. Юнайтед отделяли от зоны Лиги чемпионов лишь пять очков, но Лестер в послекарантинный период подавал позитивные сигналы своему преследователю не сбавлять обороты. Команда Солскьяера, на секунду, не проигрывала с конца января 2020-го года, когда уступила Бернли (0:2), поэтому двери в главный клубный турнир Старого Света для "Красных дьяволов" было достаточно преждевременно закрывать.

Однако первый тайм отчетного матча Юнайтед давался с очень большими усилиями. Хозяева долго не могли забрать мяч под свой контроль, поэтому их соперникам было достаточно просто преодолевать первый фронт сопротивления. Однако движения в завершающей трети у коллектива Солскьяера не было вплоть до серьезной ошибки Погба в центре поля, которая завершилась ударом в правую штангу от Трезеге.

Наконец-то команда из Манчестера задвигалась в атаке, и даже сумела заработать пенальти. Ну, как заработать, получить с барского плеча арбитра Мосса, бригада которого даже с помощью VAR не смогла увидеть отсутствие фола против Фернандеша со стороны Нгойо. Португалец справился с исполнением наказания, но неприятный осадок от судейской ошибки остался.

Для Виллы этот момент был сродни приговору. Хозяева пропустили еще один гол непосредственно перед уходом на перерыв. Во время контратаки Гринвуд и Мартиаль сумели вдвоем растянуть центр защиты, после чего Мейсон сочно пробил в правый угол прямиком со входа в штрафную. Необходимость выходить на второй тайм для "львов" это не снимало, но судьба матча виделась предрешенной.

Второй тайм только подтвердил вышеизложенное предположение. Рашфорд мог увеличить разрыв в скором времени после возвращения команд на поле, но его голу после удара от левого угла штрафной помешал случиться Поль Погба, который не играл в мяч, но залез в офсайд, еще и мешал Рейне при этом отразить угрозу. Наверное, француз просто сам хотел оформить третий результативный удар своей команды в этой встрече. И получилось это сделать у него очень даже неплохо. Фернандеш выдал пас с углового на правом фланге в зону перед штрафной, где у Погба было время на множество касаний для насколько возможно более точно удара в правый нижний угол. Рейну было откровенно жаль, все три выстрела соперников были для него не берущимися.

В оставшееся время Юнайтед играл в свое удовольствие, а Солскьяер подпускал ближайший резерв к официальным встречам с помощью замен. Вышедшие на поле футболисты старались отметиться голом, но даже на их фоне Рашфорд все равно умудрялся выделяться активностью, но так и не познал радость от забитого мяча. Впрочем, и факта первого гола Погба за 453 календарных дня было достаточно в качестве прерванных серий в этой встрече.

В следующем туре бирмингемская Астон Вилла сыграет очередной домашний поединок против Кристал Пэлас, а Манчестер Юнайтед на своем поле проведет матч с Саутгемптоном.

Астон Вилла — Манчестер Юнайтед 0:3

Голы: Бруну Фернандеш, 28 (пен.), Гринвуд, 45+4, Погба, 58

Астон Вилла: Рейна — Нгойо, Хаус, Мингс, Тейлор — Эль-Гази (Дэвис, 59), Дуглас Луис (Вассилев, 84), Макгинн (Хурихэйн, 59), Трегезе — Грилиш — Саматта (Накамба, 59).



Манчестер Юнайтед: Де Хеа — Ван-Биссака (Уильямс, 66), Линделеф, Магуайр, Шоу — Погба, Матич (Мактоминей, 66) — Гринвуд (Джеймс, 79), Бруну Фернандеш (Фред, 71), Рашфорд — Мартиаль (Игало, 78).

Предупреждения: Нгойо, Накамба — Ван-Биссака, Матич, Фред