Англия

Представляем вашему вниманию видео лучших моментов поединка чемпионата Англии.

В поединке 34-го тура английской Премьер-лиги Эвертон на своем поле сошелся в противостоянии с Саутгемптоном.

Командам оказалось недостаточно двух таймов, чтобы выявить сильнейшего, поэтому финальный свисток зафиксировал ничейный результат (1:1). За "ирисок" забитым мячом отличился Ришарлисон, а за "святых" — Данни Ингз.

Смотрите видео голов и обзор матча Эвертон — Саутгемптон:

Эвертон — Саутгемптон 1:1

Голы: Ришарлисон, 43 — Ингз, 31

Эвертон: Пикфорд — Коулмен, Мина, Кин, Динь — Ивоби (Сидибе, 46), Дэвис, Гомеш (Сигурдссон, 42), Гордон (Бернард, 74) — Калверт-Льюин (Мойзе Кин, 68), Ришарлисон

Саутгемптон: Макарти — Уокер-Питерс, Стивенс, Беднарек, Бертранд — Армстронг (Смолбон, 88), Уорд, Ромеу (Хейбьерг, 70), Редмонд — Ингз, Адамс (Лонг, 70)

Предупреждения: Ришарлисон, Калверт-Льюин — Стивенс, Беднарек, Армстронг

На 28-й минуте Уорд-Прауз не забил пенальти.