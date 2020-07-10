Представляем вашему вниманию видео лучших моментов поединка чемпионата Англии.
Эвертон - Саутгемптон, Getty Images
10 июля 2020, 08:50
В поединке 34-го тура английской Премьер-лиги Эвертон на своем поле сошелся в противостоянии с Саутгемптоном.
Командам оказалось недостаточно двух таймов, чтобы выявить сильнейшего, поэтому финальный свисток зафиксировал ничейный результат (1:1). За "ирисок" забитым мячом отличился Ришарлисон, а за "святых" — Данни Ингз.
Смотрите видео голов и обзор матча Эвертон — Саутгемптон:
Эвертон — Саутгемптон 1:1
Голы: Ришарлисон, 43 — Ингз, 31
Эвертон: Пикфорд — Коулмен, Мина, Кин, Динь — Ивоби (Сидибе, 46), Дэвис, Гомеш (Сигурдссон, 42), Гордон (Бернард, 74) — Калверт-Льюин (Мойзе Кин, 68), Ришарлисон
Саутгемптон: Макарти — Уокер-Питерс, Стивенс, Беднарек, Бертранд — Армстронг (Смолбон, 88), Уорд, Ромеу (Хейбьерг, 70), Редмонд — Ингз, Адамс (Лонг, 70)
Предупреждения: Ришарлисон, Калверт-Льюин — Стивенс, Беднарек, Армстронг
На 28-й минуте Уорд-Прауз не забил пенальти.