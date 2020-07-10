Англия

Игрок МЮ во второй раз стал лучшим в чемпионате Англии по итогам месяца.

Полузащитник Манчестер Юнайтед Бруну Фернандеш стал лучшим футболистом английской Премьер-лиги по итогам прошлого месяца благодаря четырем забитым голам. Об этом сообщает официальный сайт АПЛ.

25-летний португалец опередил по итогам голосования Антони Мартиаля (Манчестер Юнайтед), Коннора Коуди, Рауля Хименеса (оба — Вулверхэмптон), Данни Ингза (Саутгемптон) и Аллана Сен-Максимена (Ньюкасл).

Стоит отметить, что эта награда стала для Фернандеша второй после того, как он присоединился к Манчестер Юнайтед в зимнее трансферное окно. Интересно, что португальский хавбек всего седьмой игрок в истории турнира, побеждавший дважды в данной номинации.