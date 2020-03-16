Полузащитник Манчестер Юнайтед Бруну Фернандеш стал лучшим игроком АПЛ в прошлом месяце.
Бруну Фернандеш, фото: АПЛ
16 марта 2020, 13:35
Официальный сайт Премьер-лиги сообщил, что Бруну Фернандеш – лучший игрок февраля.
В трех поединках 25-летний футболист забил один гол и отличился двумя результативными передачами.
В борьбе за награду он опередил Маркоса Алонсо (Челси), Пьер-Эмерика Обамеянга (Арсенал), Доминика Калверта-Льюина (Эвертон), Мэтта Доэрти (Вулверхэмптон) и Ника Поупа (Бернли).
"Я доволен своим началом, но теперь мне нужно прогрессировать, чтобы стать лучше", — сказал Фернандеш.
Ранее Бруну Фернандеш стал лучшим игроком АПЛ по версии Ассоциации профессиональных футболистов.
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