Англия

Завершились поединки 35-го тура чемпионата Англии.

В рамках 35-го тура английской Премьер-лиги Вест Хэм на выезде крупно обыграл Норвич, забив "канарейкам" четыре безответных гола.

Украинский вингер "молотобойцев" Андрей Ярмоленко вышел на поле на 83-й минуте, не отличившись результативными действиями.

Норвич — Вест Хэм 0:4

Голы: Антонио, 11, 45+1, 54, 75

Норвич: Крул — Ааронс, Годфри, Клозе, Льюис — Теттей, Вранчич (Маклин, 78) — Буэндия (Рупп, 69), Штиперманн (Кантвелл, 69), Эрнандес (Мартен, 69) — Пукки (Айда, 69).

Вест Хэм: Фабиански — Фредерикс, Диоп, Огбонна (Бальбуэна, 87), Кресвелл — Соучек, Райс — Бовен (Ярмоленко, 83), Нобл (Уилшер, 77), Форналс (Масуаку, 83) — Антонио (Халлер, 78).

Предупреждения: Штиперманн

Уотфорд в родных стенах сумел вырвать победу у Ньюкасла, оторвавшись от зоны вылета.

Уотфорд — Ньюкасл 2:1

Голы: Гейл, 23 — Дини, 52 (с пенальти), 82 (с пенальти)

Уотфорд: Фостер — Фемения, Кабаселе, Доусон, Мазина — Капу, Хьюз — Сарр, Дукуре, Уэлбек (Грей, 90+2) — Дини (Клеверли, 85).

Ньюкасл: Дубравка — Манкильо, Лассельс (Лазаро, 87), Фернандес, Роуз (Крафт, 79) — Сен-Максимен, Шер, Шелви, Ритчи (Жоэлинтон, 72) — Альмирон, Гейл (Бенталеб, 78).

Предупреждения: Хьюз — Лассельс, Манкильо, Фернандес, Шер