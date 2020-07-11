Англия

"Канарейки" потеряли шансы сохранить прописку в элитном дивизионе.

Завершился поединок 35-го тура английской Премьер-лиги, в котором Норвич на своем поле разгромно проиграл Вест Хэму (0:4).

По итогам матча, "канарейки", которых в активе всего 21 очко в турнирной таблице, потеряли даже теоретические шансы сохранить прописку в элите, за три тура до финиша оформив вылет в Чемпионшип.

Заключительные три встречи Норвич проведет против Челси, Бернли и Манчестер Сити. Напомним, на сегодняшний день в зоне вылета находятся Астон Вилла и Борнмут.

Ранее сообщалось, что "канарейки" могут продать своего защитника Бена Годфри, но лишь за 50 миллионов фунтов.