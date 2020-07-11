Англия

Украинец может оказаться в чемпионате Италии.

Манчестер Сити может включить защитника команды Александра Зинченко в потенциальную сделку по центрбеку Наполи Калиду Кулибали в будущее межсезонье, сообщает The Sun.

По данным источника, вместе с украинским футболистом в Неаполь может отправиться Николас Отаменди. Отмечается, что стороны уже начали переговоры в этом направлении.

Кроме того, Сити намерен предложить своих игроков из-за желания сбить цену Наполи по Кулибали, так как итальянцы хотят за своего защитника как минимум 80 миллионов фунтов.

К слову, сам сенегальский футболист уже ранее успел заявить, что сосредоточен лишь на выступлениях за "партенопеи".