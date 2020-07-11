Италия

Сенегалец рассказал о возможных вариантах продолжения карьеры.

Защитник Наполи Калиду Кулибали прокомментировал слухи, которые связывают его с уходом из клуба.

"Я никогда не говорил клубу о желании уйти. Мы должны найти решение и мы его найдем, но я никогда не говорил о трансферном рынке. Посмотрим, предложит ли президент мне контракт, чтобы я мог завершить карьеру в Наполи.

У меня осталось три года по контракту, поэтому времени еще много. Я не думаю ни о каком клубе, кроме Наполи", – рассказал Кулибали в интервью изданию Gazzetta dello Sport.

В текущем сезоне 29-летний игрок провел 27 поединков в футболке "адзурри".

Ранее сообщалось, что в подписании Кулибали заинтересованы манчестерские клубы.