Англия

Завершился матч 35-го тура английской Премьер-лиги.

В субботу, 11 июля, Манчестер Сити отправился на выезд к Брайтону.

Коллектив Пепа Гвардиолы не испытал абсолютно никаких проблем с "чайками", без проблем разгромив их.

Отметим, что тремя забитыми голами отличился Рахим Стерлинг.

В середине второго тайма на поле появился украинец Александр Зинченко, но ничем особо не запомнился.

Брайтон – Манчестер Сити 0:5

Голы: Стерлинг, 21, 53, 81, Жезус, 44, Бернарду Силва, 56

Брайтон: Райан, Данк, Бернардо, Монтойя (Лэмпти, 59), Уэбстер, Биссума, Гросс (Берн, 78), Муй, Проппер (Стивенс, 59), Троссард (Джаханбахш, 70), Коннолли (Мопе, 59)

Манчестер Сити: Эдерсон, Менди (Зинченко, 64), Уокер, Эрик Гарсия (Стоунз, 72), Лапорт, Бернарду Силва, Родри (Фернандиньо, 72), Стерлинг, де Брюйне (Д. Сильва, 64), Марез, Габриэль Жезус (Фоден, 64)

Предупреждение: Биссума.