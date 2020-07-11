Завершился матч 35-го тура английской Премьер-лиги.
Брайтон - Манчестер Сити, Getty Images
11 июля 2020, 23:59
В субботу, 11 июля, Манчестер Сити отправился на выезд к Брайтону.
Коллектив Пепа Гвардиолы не испытал абсолютно никаких проблем с "чайками", без проблем разгромив их.
Отметим, что тремя забитыми голами отличился Рахим Стерлинг.
В середине второго тайма на поле появился украинец Александр Зинченко, но ничем особо не запомнился.
Брайтон – Манчестер Сити 0:5
Голы: Стерлинг, 21, 53, 81, Жезус, 44, Бернарду Силва, 56
Брайтон: Райан, Данк, Бернардо, Монтойя (Лэмпти, 59), Уэбстер, Биссума, Гросс (Берн, 78), Муй, Проппер (Стивенс, 59), Троссард (Джаханбахш, 70), Коннолли (Мопе, 59)
Манчестер Сити: Эдерсон, Менди (Зинченко, 64), Уокер, Эрик Гарсия (Стоунз, 72), Лапорт, Бернарду Силва, Родри (Фернандиньо, 72), Стерлинг, де Брюйне (Д. Сильва, 64), Марез, Габриэль Жезус (Фоден, 64)
Предупреждение: Биссума.