Вашему вниманию видеообзор поединка АПЛ.
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12 июля 2020, 06:55
В поединке 35-го тура английской Премьер-лиги Вест Хэм на выезде легко обыграл Норвич, забив сопернику четыре гола.
Победа позволила "молотобойцам" оторваться от зоны вылета, а "канарейки" оформили вылет в Чемпионшип по итогам тура.
Норвич — Вест Хэм 0:4
Голы: Антонио, 11, 45+1, 54, 75
Норвич: Крул — Ааронс, Годфри, Клозе, Льюис — Теттей, Вранчич (Маклин, 78) — Буэндия (Рупп, 69), Штиперманн (Кантвелл, 69), Эрнандес (Мартен, 69) — Пукки (Айда, 69).
Вест Хэм: Фабиански — Фредерикс, Диоп, Огбонна (Бальбуэна, 87), Кресвелл — Соучек, Райс — Бовен (Ярмоленко, 83), Нобл (Уилшер, 77), Форналс (Масуаку, 83) — Антонио (Халлер, 78).
Предупреждения: Штиперманн