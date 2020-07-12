Англия

Предлагаем вашему вниманию букмекерские котировки на матч чемпионата Англии.

Тоттенхэм проведет домашнюю встречу с Арсеналом в поединке 35-го тура английской Премьер-лиги. Букмекеры не отдают преимущество в этой дуэли ни одной из команд.

Так, компания Parimatch оценивает вероятность победы каждой из команд одинаковым коэффициентом – 2,7. Шансы на то, что матч завершится вничью, составляют 3,4.

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Предыдущая встреча команд завершилась результативной ничьей со счетом 2:2.

Матч Тоттенхэм – Арсенал состоится в Лондоне в воскресенье, 12 июля, и начнется в 18:30 по киевскому времени.