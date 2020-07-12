Англия

Португалец рассказал о работе со "шпорами".

Главный тренер Тоттенхэма Жозе Моуриньо высказал свое мнение о прогрессе команды под его руководством.

"Я хочу, чтобы команда была отражением того, кем является тренер. Когда это происходит, тогда вы чувствуете: "Это действительно моя команда"

"Это не щелчок пальцем. Это процесс. Но если вы чувствуете, что это ваша команда, даже когда вы проигрываете — потому что поражения будут присутствовать всегда — тогда вы действительно счастливы"

"Прийти в клуб в середине сезона в этой ситуации непросто. Я думаю, что все хорошо по отношению к следующему сезону, потому что это помогает вам подготовиться", — сказал он Sky Sports.

Ранее португальский специалист заявил, что постарается завоевать трофей за три года во главе лондонцев.