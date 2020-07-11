Англия

Португалец рассказал о своих амбициях в лондонском клубе.

Главный тренер Тоттенхэма Жозе Моуриньо рассказал о своей работе в лондонском клубе и уверенности в завоевании трофеев.

"Сколько времени заняло у Клоппа выиграть титул? Четыре года. Они приобрели одних из лучших в мире голкипера и центрбека и так далее.

Я сосредоточен на своем трехлетнем контракте. Я верю, что за это время мы сможем выиграть трофеи. Если клуб сделает это в будущем, я тоже буду доволен.

Я работаю на клуб, а не на себя. Мои амбиции все такие же, но я, наверное, стал меньше работать на свои показатели. Я настроен оптимистически, потому что мы планируем сделать некоторые изменения в составе и не нуждаемся в больших инвестициях", – приводит слова Моуриньо портал Goal.

Ранее сообщалось, что Моуриньо стал пятым тренером в АПЛ, который одержал 200 побед.