Англия

Астон Вилла повысила свои шансы на выживание в Премьер-лиге.

Обыграв в 35-м туре чемпионата Англии Кристал Пэлас, Астон Вилла отстает от спасительного 17-го места на 4 очка за 3 тура до финиша.

Гости из Лондона быстро открыли счет, но гол Сахо отменили из-за игры рукой. Дальше забивали только хозяева — дубль Трезеге принес победу бирмингемцам.

Астон Вилла — Кристал Пэлас 2:0

Голы: Трезеге, 45+4, 59.

Астон Вилла: Рейна — Эль-Мохамади, Конса, Мингс, Тейлор (Таргетт, 37) — Макгинн, Дуглас Луис, Хурихэйн (Накамба, 80) — Трезеге (Эль-Гази, 88), Саматта (Дэвис, 80), Грилиш.

Кристал Пэлас: Гуаита — Уорд, Данн, Сахо, ван Анхолт — Миливоевич (Майер, 75) — Заа, Макартур (Маккарти, 46), Куяте (Ридевалд, 65), Айю (Таунсенд, 65) — Бентеке.

Предупреждения: Мингс, Дуглас Луис — Сахо, Заа, Куяте, Миливоевич.