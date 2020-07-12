Англия

Французский форвард пушечным ударом забил гол в поединке чемпионата Англии.

Тоттенхэм принимает принципиального соперника Арсенал в рамках 35-го тура английской Премьер-лиги.

Долго забитых мячей в этом матче ждать не пришлось. Уже на 16-й минуте первого тайма Сеад Колашинац успешно отобрал мяч на половине поля соперника, после чего Александр Ляказетт сильным ударом из-за пределов штрафной вывел Арсенал вперед.

Интересно, что 29-летний француз также отметился взятием ворот в матче первого круга АПЛ против Тоттенхэма. В последний раз это удавалось Перу Мертезакеру в сезоне-2012/12.

Следить за событиями матча Тоттенхэм — Арсенал вы можете в текстовой онлайн-трансляции на Football.ua. На момент 71-й минуты команды играют вничью (1:1).