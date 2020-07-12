Англия

Форвард "шпор" продолжает демонстрировать неплохую результативность.

В рамках 35-го тура английской Премьер-лиги Тоттенхэм принимает Арсенал.

В этой игре голом отличился Сон Хын Мин, после того, как Сеад Колашинац неудачно отпасовал на Давида Луиса, а бразильца с легкостью на скорости обошел 28-летний футболист.

Это мяч стал для Сона 10-м в АПЛ в текущем розыгрыше. В четвертом сезоне подряд форвард забивает 10 и более голов за Тоттенхэм.

В сезоне-2016/17 – 14 голов, в 2017/18 – 12, а в сезоне-2018/19 – также 12.

На Football.ua доступна текстовая онлайн-трансляция матча Тоттенхэм — Арсенал.