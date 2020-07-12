Англия

Завершился захватывающий поединок 35-го тура английской Премьер-лиги.

В воскресенье, 12 июля, Борнмут на своем поле принимал Лестер.

Начало было вполне ожидаемым: "вишни" пропустили еще в первом тайме, а надежды на то, чтобы зацепиться за очки, практически не было.

Однако все серьезно изменилось во втором тайме за три минуты: два гола Борнмута и удаление Сеюнджю. Лестер был настолько шокирован, что начал совершать ошибки одна за другой.

В итоге, коллектив Эдди Хау продолжил в том же духе, и забил еще два гола.

4:1 – Борнмут серьезно бьет по амбициям Лестера на Лигу чемпионов.

Борнмут – Лестер 4:1

Голы: Станислас, 65 (с пенальти), Соланке, 67, 87, Эванс, 83 (автогол) – Варди, 23.