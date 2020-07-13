В рамках 35-го тура АПЛ Вулверхэмптон на своем поле принимал Эвертон. 

Коллектив Карло Анчелотти не смог справиться с подопечными Нуну Эшпириту Санту, крупно уступив на выезде. 

Обзор матча

Вулверхэмптон – Эвертон 3:0
Голы: Хименес, 45 (пенальти), Дендонкер, 46, Диогу Жота 74.

Вулверхэмптон: Руй Патрисиу – Боли, Коуди, Саисс – Доэрти, Рубен Невеш, Дендонкер, Кастро – Нету (Диогу Жота, 56), Хименес (Моутинью, 78), Поденсе (Траоре, 71).

Эвертон: Пикфорд – Динь, Мина (Коулмэн, 31), Кин, Бейнс (Брэнтуэйт, 46) – Уолкотт (Бернард, 56), Дэвис, Сигурдссон, Гордон (Ивоби, 56) – Ришарлисон (Кин, 63), Кэлверт-Льюин.

Предупреждения: Динь, Кин. 