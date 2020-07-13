Основной футболист "вишень" не сможет помочь своей команде в оставшихся трех играх.
Натан Аке, Getty Images
13 июля 2020, 14:10
В матче 35-го тура английской Премьер-лиги против Лестера (4:1) травму получил Натан Аке.
Его повреждение оказалось достаточно серьезным, у него мышечная травма, сообщает Sky Sports. Источник информирует, что 25-летний футболист не поможет команде в остатке сезона.
Отметим, что в следующем турах Борнмут сыграет против Манчестер Сити, Саутгемптона и Эвертона.
В текущем сезоне Аке провел 29 матчей в Премьер-лиге: на его счету два гола и две результативные передачи.