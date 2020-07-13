Англия

Основной футболист "вишень" не сможет помочь своей команде в оставшихся трех играх.

В матче 35-го тура английской Премьер-лиги против Лестера (4:1) травму получил Натан Аке.

Его повреждение оказалось достаточно серьезным, у него мышечная травма, сообщает Sky Sports. Источник информирует, что 25-летний футболист не поможет команде в остатке сезона.

Отметим, что в следующем турах Борнмут сыграет против Манчестер Сити, Саутгемптона и Эвертона.

В текущем сезоне Аке провел 29 матчей в Премьер-лиге: на его счету два гола и две результативные передачи.