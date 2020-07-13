Шотландский фулбек впервые получил данную награду в лондонском клубе.
Киран Тирни, ФК Арсенал Лондон
13 июля 2020, 19:20
Левый защитник Киран Тирни стал лучшим футболистом Арсенала по итогам прошлого месяца. Об этом сообщает официальный сайт "канониров".
23-летний шотландец принял участие во всех четырех матчах июня, в которых показал высокий уровень игры. В опросе среди болельщиков он опередил Букайо Сака и Гранита Джаку, набрав 40% голосов.
Стоит отметить, что данная награда стала для Тирни первой в Арсенале, игроком которого он стал летом прошлого года, перейдя из Селтика.
В текущем сезоне Киран Тирни провел в футболке "канониров" 20 поединков, в которых он отдал две результативные передачи и заработал три предупреждения.