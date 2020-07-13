Англия

"Горожане" смогут усилить состав, учитывая отмену дисквалификации в Лиге чемпионов.

Руководство Манчестер Сити выделит главному тренеру Хосепу Гвардиоле 150 миллионов фунтов на усиление состава в летнее трансферное окно. Об этом сообщает The Guardian.

Спортивный арбитражный суд принял апелляцию "горожан" и отменил двухлетнюю дисквалификацию в Лиге чемпионов, а также уменьшил штраф в размере 30 миллионов евро до 10 миллионов евро, поэтому клуб будет иметь больше вариантов подписания высококлассных футболистов.

Среди трансферных целей Гвардиолы отмечаются позиции центрального и левого защитников, но испанский специалист также может отправиться на поиски нового форварда из-за возможного ухода Серхио Агуэро летом 2021 года из-за истекающего контракта.

Стоит отметить, что Гвардиола хотел бы видеть в своей команде левого защитника Баварии Давида Алабу, а также центрбека Наполи Калиду Кулибали.