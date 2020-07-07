Англия

Ведущие центральные защитники будут востребованы в это трансферное окно.

Манчестер Юнайтед и Манчестер Сити поборются за Калиду Кулибали и Милана Шкриниара, сообщает The Independent.

Оба манчестерских клуба ищут усиление позиции центрального защитника в это трансферное окно.

Калиду Кулибали оценивается в 56 миллионов евро согласно Transfermarkt. Стоимость Шкриниара же составляет 48 миллионов евро.

Отметим, что от услуг сенегальского защитника ранее отказался Ливерпуль.