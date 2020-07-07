Ведущие центральные защитники будут востребованы в это трансферное окно.
Калиду Кулибали, getty images
07 июля 2020, 20:59
Манчестер Юнайтед и Манчестер Сити поборются за Калиду Кулибали и Милана Шкриниара, сообщает The Independent.
Оба манчестерских клуба ищут усиление позиции центрального защитника в это трансферное окно.
Калиду Кулибали оценивается в 56 миллионов евро согласно Transfermarkt. Стоимость Шкриниара же составляет 48 миллионов евро.
Отметим, что от услуг сенегальского защитника ранее отказался Ливерпуль.