Англия

Наставник МЮ высказался о ничьей в поединке с Саутгемптоном.

Манчестер Юнайтед на последних минутах упустил победу над Саутгемптоном в рамках 35-го тура английской Премьер-лиги (2:2). Главный тренер "красных дьяволов" Оле-Гуннар Солскьяер поделился эмоциями от результата, из-за которого его команде не удалось войти в зону Лиги чемпионов.

"Это была захватывающая игра. Действительно хорошая игра, но мне не понравились наши действия в завершающей стадии. Когда вы пропускаете на 96-й минуте, то значит вам немного не повезло. Но таков футбол".

"Матчи с Саутгемптоном никогда не были легкими. Они создали нам проблемы. Нужно это принять, выкинуть разочарование из головы и готовиться к следующей игре".

"Мы ежедневно созваниваемся с футболистами по телефону и рассказываем им все подробности о предстоящих противостояниях. Они прекрасно знали, что матч с Саутгемптоном будет сложным", — заявил Солскьяер в эфире MOTD.

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