Англия

Представляем вашему вниманию видео лучших моментов поединка чемпионата Англии.

В поединке 35-го тура английской Премьер-лиги Манчестер Юнайтед принимал на своем поле Саутгемптон. Команды продемонстрировали результативный футбол, однако по итогам двух таймов финальный свисток зафиксировал ничью (2:2).

Подопечные Оле Гуннара Солскьяера вели в счете практически на протяжении всего матча, но нападающий Майкл Обафеми, вышедший на замену на 87-й минуте, в компенсированное время забил гол и не позволили сопернику подняться в зону Лиги чемпионов.

Смотрите видео голов и обзор матча Манчестер Юнайтед — Саутгемптон:

Манчестер Юнайтед — Саутгемптон 2:2

Голы: Рашфорд, 20, Мартиаль, 23 — Армстронг, 12, Обафеми, 90+6

Манчестер Юнайтед: Де Хеа — Ван-Биссака, Линделеф, Магуайр, Шоу (Уильямс, 75) — Погба (Фред, 63), Матич — Гринвуд (Джеймс, 84), Бруну Фернандеш (Мактоминей, 84), Рашфорд — Мартиаль.



Саутгемптон: Маккарти — Уокер-Питерс, Стивенс, Беднарек, Бертранд — Армстронг (Смолбоун, 69), Уорд-Праус, Ромеу (Обафеми, 87), Редмонд — Ингз, Адамс (Лонг, 64).

Предупреждения: Ван-Биссака — Уорд-Праус, Стивенс, Уокер-Питерс.