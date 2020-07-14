Защитник подвел итог поединку против "святых".
Гарри Магуайр, getty images
14 июля 2020, 10:57
Защитник Манчестер Юнайтед Гарри Магуайр высказал свое мнение о поединке против Саутгемптона, в котором его команда не сумела удержать победу (2:2).
"Мы разочарованы на данный момент, но мы уже думаем о завтрашнем дне. Мы знали, что это будет тяжелая игра, но чувствовали, что сделали достаточно, чтобы выиграть, но мы этого не сделали".
"Сейчас нас ждут большие игры в конце сезона и, надеюсь, мы сможем добраться туда, куда хотим. Мы хотим бороться за титулы. Я уверен, что парни отряхнутся, и мы будем готовы к большим поединкам", — сказал Магуайр MODT.
Также вашему вниманию предлагается видео голов и обзор матча между Юнайтед и Саутгемптоном.