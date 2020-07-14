Англия

Защитник подвел итог поединку против "святых".

Защитник Манчестер Юнайтед Гарри Магуайр высказал свое мнение о поединке против Саутгемптона, в котором его команда не сумела удержать победу (2:2).

"Мы разочарованы на данный момент, но мы уже думаем о завтрашнем дне. Мы знали, что это будет тяжелая игра, но чувствовали, что сделали достаточно, чтобы выиграть, но мы этого не сделали".

"Сейчас нас ждут большие игры в конце сезона и, надеюсь, мы сможем добраться туда, куда хотим. Мы хотим бороться за титулы. Я уверен, что парни отряхнутся, и мы будем готовы к большим поединкам", — сказал Магуайр MODT.

Также вашему вниманию предлагается видео голов и обзор матча между Юнайтед и Саутгемптоном.