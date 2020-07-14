Англия

Марокканец приступил к работе с лондонским клубом.

Полузащитник Хаким Зийех провел первую тренировку в Челси после завершения перехода, сообщает официальный твиттер английского клуба.

Челси договорился о трансфере Зийеха еще в феврале, но завершил его переход лишь сейчас. За марокканского вингера лондонский клуб заплатил 40 миллионов евро.

В завершившемся сезоне 27-летний игрок провел 35 поединков в футболке Аякса, забив 8 голов и совершив 21 ассист.

Ранее сообщалось, что Зийех стал игроком года в Аяксе в третий раз подряд.