Англия

Стали известны стартовые составы команд на матч 36 тура АПЛ между лондонским Челси и Норвичем.

Главный тренер Челси Фрэнк Лампард вновь решил сменить центрального нападающего в стартовом составе своей команды, Так, в поединке против Норвича вместо Тэмми Абрахама с первых минут сыграет Оливье Жиру.

Челси: Аррисабалага — Аспиликуэта, Рюдигер, Зума, Алонсо — Лофтус-Чик, Жоржиньо, Ковачич — Виллиан, Жиру, Пулишич

Запасные: Кабальеро, Кристенсен, Джеймс, Томори, Баркли, Маунт, Педро, Абрахам, Хадсон-Одои

Норвич: Крул — Ааронс, Годфри, Клозе, Льюис — Теттей — Эрнандес, Маклин, Рупп, Кэнтуэлл — Дрмич

Запасные: Макговерн, Томас, Вранчич, Буэндия, Штиперманн, Трибулл, Пукки, Айда, Мартин

Матч Челси — Норвич начнется в 22:15 по киевскому времени. Следите за текстовой онлайн-трансляцией на Football.ua.