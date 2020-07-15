Англия

"Горожане" прервали непродолжительную успешную серию "вишен", которая длилась два матча.

Завершился поединок 36-го тура английской Премьер-лиги, в котором Манчестер Сити принимал на своем поле Борнмут.

Подопечные Хосепа Гвардиолы добыли ожидаемую победу благодаря голам Давида Силвы и Габриэля Жезуса в первом тайме (2:1). Сопернику же оставалось довольствоваться лишь голом престижа в исполнении Брукса в заключительные минуты встречи.

Александр Зинченко остался в запасе Манчестер Сити на этот матч, однако на 77-й минуте украинец вышел на замену вместо Менди. За отведенное время Александр результативными действиями отметиться не успел.

Манчестер Сити — Борнмут 2:1

Голы: Давид Силва, 6, Габриэль Жезус, 39 — Брукс, 88

Манчестер Сити: Эдерсон — Уокер (Гарсия, 46), Отаменди, Стоунз, Менди (Зинченко, 77) — Гюндоган (Родри, 68), Фернандиньо, Давид Силва — Бернарду Силва (Стерлинг, 46), Габриэль Жезус (Марез, 77).

Борнмут: Рэмсдейл — Стэйси, Кук, Келли, Рико — Лерма, Биллинг (Сарридж, 90), Гослинг (Кук, 70) — Станислас (Брукс, 69), Соланке (К. Уилсон, 69), Кинг (Г. Уилсон, 77).

Предупреждения: Гарсия — Келли.