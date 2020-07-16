Предлагаем вашему вниманию обзор поединка чемпионата Англии.
Ньюкасл — Тоттенхэм, Getty Images
16 июля 2020, 07:51
Тоттенхэм одержал выездную победу над Ньюкаслом со счетом 3:1 в матче 36-го тура АПЛ.
Сон Хын Мин вывел "шпор" вперед в первом тайме, а хозяева сравняли вскоре после перерыва. Победу подопечным Жозе Моуриньо принес дубль Харри Кейна.
Ньюкасл — Тоттенхэм 1:3
Голы: Ричи, 56 — Сон, 27, Кейн, 60, 90.
Ньюкасл: Дубравка — Крафт, Шер, Фернандес, Йедлин (Лазаро, 55) — Сен-Максимен, Шелви, Бенталеб (Лонгстафф, 86), Ричи, Алмирон — Гэйл (Жоэлинтон, 69).
Тоттенхэм: Льорис — Дэвис, Алдервейрельд, Санчес, Орье — Лукас (Бергвейн, 57), Уинкс, Ло Челсо (Ламела, 62), Сиссоко — Сон, Кейн (Вертонген, 90).
Предупреждения: Фернандес, Шелви — Алдервейрельд, Кейн, Дэвис.