В рамках поединка 36-го тура английской Премьер-лиги Тоттенхэм на выезде сумел обыграть Ньюкасл.

Три очка вывели "шпор" на седьмое место в турнирной таблице, а "сороки" пока сохраняют за собой 13-ю позицию. 

Ньюкасл — Тоттенхэм 1:3

Голы: Ричи, 56 — Сон, 27, Кейн, 60, 90

Ньюкасл: Дубравка — Крафт, Шер, Фернандес, Йедлин (Лазаро, 55) — Сен-Максимен, Шелви, Бенталеб (Лонгстафф, 86), Ричи, Алмирон — Гэйл (Жоэлинтон, 69)

Тоттенхэм: Льорис — Дэвис, Алдервейрельд, Санчес, Орье — Лукас (Бергвейн, 57), Уинкс, Ло Челсо (Ламела, 62), Сиссоко — Сон, Кейн (Вертонген, 90)

Предупреждения: Фернандес, Шелви — Алдервейрельд, Кейн, Дэвис