Завершился поединок 36-го тура АПЛ.
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15 июля 2020, 21:54
В рамках поединка 36-го тура английской Премьер-лиги Тоттенхэм на выезде сумел обыграть Ньюкасл.
Три очка вывели "шпор" на седьмое место в турнирной таблице, а "сороки" пока сохраняют за собой 13-ю позицию.
Ньюкасл — Тоттенхэм 1:3
Голы: Ричи, 56 — Сон, 27, Кейн, 60, 90
Ньюкасл: Дубравка — Крафт, Шер, Фернандес, Йедлин (Лазаро, 55) — Сен-Максимен, Шелви, Бенталеб (Лонгстафф, 86), Ричи, Алмирон — Гэйл (Жоэлинтон, 69)
Тоттенхэм: Льорис — Дэвис, Алдервейрельд, Санчес, Орье — Лукас (Бергвейн, 57), Уинкс, Ло Челсо (Ламела, 62), Сиссоко — Сон, Кейн (Вертонген, 90)
Предупреждения: Фернандес, Шелви — Алдервейрельд, Кейн, Дэвис