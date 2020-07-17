"Красные дьяволы" отправили в ворота соперника два безответных мяча.
фото getty images
17 июля 2020, 00:19
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Кристал Пэлас — Манчестер Юнайтед 0:2
Голы: Рашфорд, 45+1, Мартиаль, 78
Кристал Пэлас: Гуаита — Уорд, Данн, Сако, Ван Аанхольт (Митчелл, 84) — Таунсенд, МакАртур (Шлюпп, 72), Миливоевич, МакКарти (Ридевальд, 83), Заа — Айю
Манчестер Юнайтед: Де Хеа — Ван-Биссака, Магуайр, Линделеф, Фосу-Менса — Погба, МакТоминей (Матич, 62) — Гринвуд (Лингард, 62), Бруну Фернандеш, Рашфорд — Мартиаль
Предупреждения: Ван-Биссака, Магуайр