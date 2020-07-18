Англия

Подопечные Дэвида Мойеса набрали три пункта и максимально приблизились к сохранению прописки в Премьер-лиге.

В рамках 36-го тура английской Премьер-лиги Вест Хэм принимал Уотфорд.

Уже в первом тайме исход встречи был ясен – "молотобойцы" забили три гола, после чего довели дело до победного конца, несмотря на попытки "шершней" вернуться в игру.

Стоит отметить красочный выстрел Деклана Райса на 36-й минуте – для англичанина это первый гол в АПЛ с прошлого года.

На 81-й минуте на поле вышел Андрей Ярмоленко, но не успел проявить себя на поле.

3:1 – Вест Хэм добыл важную победу и практически наверняка сохранит прописку в Премьер-лиге на следующий сезон.

Вест Хэм – Уотфорд 3:1

Голы: Антонио, 6, Соучек, 10, Райс, 36 – Дини, 49

Вест Хэм: Фабиански – Джонсон, Диоп, Огбонна, Кресвелл – Райс, Соучек – Боуэн (Ярмоленко, 81), Нобл, Форналс (Алле, 72) – Антонио (Бальбуэна, 90+4)

Уотфорд: Фостер – Кико, Кабаселе, Доусон, Масина (Мариаппа, 46) – Клеверли, Хьюз – Сарр, Дукуре (Чалоба, 72), Уэлбек (Педру, 86)– Дини (Грей, 67)

Предупреждения: … — Клеверли, Хьюз.