Защитник Лестера, судя по всему, не успеет восстановиться к первому туру.
БЕН ЧИЛВЕЛЛ, GETTY IMAGES
18 июля 2020, 01:19
Бен Чилвелл продолжает восстанавливаться после травмы.
Как сообщает The Telegraph, левый защитник, вероятно, не успеет восстановиться к старту сезона-2020/21. Ожидается, что начала следующего сезона будет запланировано на 12 сентября.
Отметим, что Чилвелл является трансферной целью для Челси и Манчестер Сити, однако ценник в размере более 60 миллионов фунтов отпугивает потенциальных покупателей.
В текущем сезон Чилвелл провел 27 матчей в АПЛ: на его счету три гола и три результативные передачи.