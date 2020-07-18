Англия

Защитник Лестера, судя по всему, не успеет восстановиться к первому туру.

Бен Чилвелл продолжает восстанавливаться после травмы.

Как сообщает The Telegraph, левый защитник, вероятно, не успеет восстановиться к старту сезона-2020/21. Ожидается, что начала следующего сезона будет запланировано на 12 сентября.

Отметим, что Чилвелл является трансферной целью для Челси и Манчестер Сити, однако ценник в размере более 60 миллионов фунтов отпугивает потенциальных покупателей.

В текущем сезон Чилвелл провел 27 матчей в АПЛ: на его счету три гола и три результативные передачи.