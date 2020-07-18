Англия

Представляем вашему вниманию букмекерские котировки на поединок между "канонирами" и "горожанами".

Специалисты компании Parimatch оценивают шансы Манчестер Сити на победу намного выше. Так, коэффициент на победу "горожан" составляет лишь 1,35.

Вероятность ничьей в Parimatch оценили коэффициентом 5,7, а победы Арсенала – 8,4.

Матч Арсенал – Манчестер Сити в рамках полуфинала Кубка Англии состоится сегодня, 18 июля. На Football.ua будет доступна текстовая онлайн-трансляция поединка, которая начнется в 21:45.