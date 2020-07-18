Англия

"Канориры" близки к выплате клаусулы Жоэлсона Фернандеша, утверждает издание.

Вингер Спортинга Жоэлсон Фернандеш может покинуть клуб в ближайшее трансферное окно. Лондонский Арсенал близок к тому, чтобы выплатить клаусулу игрока в 45 млн евро, сообщает A Bola.

Также интерес к игроку приписывают Барселоне и Ювентус. Шансы итальянцев на успех оцениваются как наиболее низкие.

Позиции Спортинга в переговорах довольно сильны, ведь контракт с Жоэлсоном действует еще два года – до лета 2022.

Жоэлсон в нынешнем сезоне наиграл 36 минут в трех матчах за первую команду "львов". В чемпионате U-23 на его счету пять голов и два ассиста в 28 матчах.