"Канориры" близки к выплате клаусулы Жоэлсона Фернандеша, утверждает издание.
Жоэлсон Фернандеш, A bola
18 июля 2020, 14:20
Вингер Спортинга Жоэлсон Фернандеш может покинуть клуб в ближайшее трансферное окно. Лондонский Арсенал близок к тому, чтобы выплатить клаусулу игрока в 45 млн евро, сообщает A Bola.
Также интерес к игроку приписывают Барселоне и Ювентус. Шансы итальянцев на успех оцениваются как наиболее низкие.
Позиции Спортинга в переговорах довольно сильны, ведь контракт с Жоэлсоном действует еще два года – до лета 2022.
Жоэлсон в нынешнем сезоне наиграл 36 минут в трех матчах за первую команду "львов". В чемпионате U-23 на его счету пять голов и два ассиста в 28 матчах.