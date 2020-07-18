Англия

Стали известны стартовые составы команд на матч 1/2 финал Кубка Англии между лондонским Арсеналом и Манчестер Сити.

Главный тренер Манчестер Сити Хосеп Гвардиола снова принял решение оставить украинца Александра Зинченко на скамейке запасных в полуфинальном матче национального кубка, выпустив с первых минут Бенжамена Менди. Также в запасе остались Фернандиньо и Бернарду Силва.

Микель Артета вернул в стартовый состав Шкодрана Мустафи, оставив в запасе проведшего хороший матч против Ливерпуля Роба Холдинга. Не нашлось места в стартовой одиннадцатке Букайо Сака, вместо которого сыграет Эйнсли Мэйтленд-Найлз.

Арсенал: Мартинес — Мустафи, Давид Луис, Тирни — Бельерин, Себальос, Джака, Мэйтленд-Найлз — Пепе, Ляказетт, Обамеянг

Запасные: Мэйси, Холдинг, Папастатопулос, Колашинац, Торрейра, Смит, Уиллок, Нельсон, Сака

Манчестер Сити: Эдерсон — Уокер, Гарсия, Ляпорт, Менди — Де Брюйне, Гюндоган, Д. Силва — Марез, Габриэль Жезус, Стерлинг

Запасные: Карсон, Стоунз, Зинченко, Родри, Б. Силва, Фернандиньо, Канселу, Отаменди, Фоден

Матч Арсенал — Манчестер Сити начнется в 21:45 по киевскому времени. Следите за текстовой онлайн-трансляцией на Football.ua.