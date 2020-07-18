Англия

"Канониры" в очередной раз вышли в финал национального кубка благодаря победе над командой Хосепа Гвардиолы (2:0).

В первом матче 1/2 финала Кубка Англии встречались лондонский Арсенал и Манчестер Сити. Команда Гвардиола была явным фаворитом встречи, но, как показал поединок, это был явно не лучший матч для "горожан". Номинальные гости забрали мяч под свой контроль сразу же после стартового свистка и могли забить быстрый гол после прострела Стерлинга на Д. Силву, но Тирни помешал испанцу пробить по воротам. После это Сити провел еще несколько содержательных атак, но до опасных моментов дело не доходило. В одном из эпизодов Мустафи подарил мяч Стерлингу в собственной штрафной, но соперник этим не воспользовался.

Со временем "канониры" увели игру со своей половины поля и даже отправили мяч в сетку, но гол Ляказетта справедливо не был засчитан из-за офсайда. Через несколько минут у Обамеянга была реальная возможность отличиться, но Пьер-Эмерик пробил прямо в Эдерсона. А еще через несколько минут габонец таки забил – Обамеянг в падении замкнул заброс Пепе на дальнюю штангу – 1:0. После пропущенного гола подопечные Микеля Артеты некоторое время не могли прийти в себя, но затем все же забрали мяч под свой контроль.

"Горожане" оккупировали чужую половину поля, однако это не приносило никакой пользы. Возможность забить разве после еще одного подарка от соперника, но номинальные гости снова этим не воспользовались. В другом эпизоде уже они едва не привезли гол в свои ворота, но им повезло, что Обамеянг отдал слишком слабый пас под удар Пепе. Несмотря на то, что Сити больше владел мячом, Арсенал контролировал ход игры, не подпуская соперника к своим воротам. В концовке первого тайма лондонцы могли удвоить преимущество в счете после удара Мустафи головой, но Эдерсон вытащил мяч из-под перекладины, переведя его на угловой. Подопечные Микеля Артеты уверенно довели дело до перерыва, отправившись отдыхать ведя в счете.

Как и ожидалось, после возобновления игры манкунианцы сразу же пошли вперед большими силами. Стерлинг едва не забил быстрый гол, пробив в касание после паса Де Брюйне, но удару Рахима немного не хватило точности. Немного позднее в ближний угол хитро пробивал Марез, но Мартинес справился с выстрелом алжирца. Кроме этих двух эпизодов, у "горожан" практически ничего не получалось впереди. Оборона Арсенала действовала достаточно надежно, в этот раз играя без "пожаров".

У команды Гвардиолы при таком рисунке игры была надежда разве что на стандартные положения. Но подачи с угловых не приводили к ударам по воротам. У Де Брюйне был шанс забить прямым ударом со штрафного, но удар Кевина оказался неточным. Вскоре после этого номинальные гости претендовали на пенальти после падения Стерлинга в штрафной площади, но Мустафи в данном эпизоде правил не нарушал. Еще через несколько минут у Силвы была возможность забить после паса Де Брюйне, но Давид не попал по воротам из пределов вратарской.

На 71-й минуте лондонцы показали сопернику, как нужно использовать свои шансы, удвоив преимущество в счете. Тирни вывел Обамеянга на оперативное пространство, а Пьер-Эмерик сблизился с Эдерсоном и легко разобрался с вратарем — 2:0. В распоряжении Сити было еще достаточно времени для того, чтобы все исправить, поэтому "горожане" незамедлительно пошли вперед практически всем составом. Однако это помогало взломать оборону соперника, которая в отчетном поединке действовала практически безупречно.

В одном из эпизодов Ляпорт мог забить ударом из-за пределов штрафной, но мяч разминулся с воротами. В остальное время все попытки номинальных гостей были тщетными — им так и не удалось хотя бы отыграть один мяч. По занавес встречи "канониры" успокоили игру, спокойно доведя ее до логического завершения. Манчестер Сити потерял возможность побороться за второй внутренний трофей в нынешнем сезоне. А вот лондонцы оформили очередной выход в финал, где попытаются укрепиться на первом месте по количеству побед в национальном кубке.

В финале Кубка Англии Арсенал сыграет с победителем пары Манчестер Юнайтед – Челси.

Арсенал - Манчестер Сити 2:0

Голы: Обамеянг, 19, 71

Арсенал: Мартинес — Мустафи (Холдинг, 87), Давид Луис, Тирни — Бельерин, Себальос (Колашинац, 88), Джака, Мэйтленд-Найлз — Пепе (Уиллок, 72), Ляказетт (Торрейра, 78), Обамеянг

Манчестер Сити: Эдерсон — Уокер, Гарсия, Ляпорт, Менди — Де Брюйне, Гюндоган (Родри, 66), Д. Силва (Фернандиньо, 87) — Марез (Фоден, 66), Габриэль Жезус, Стерлинг