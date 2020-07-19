Англия

Защитник "канониров" высказался о победе над Ман Сити в полуфинале турнира (2:0).

Арсенал одолел Манчестер Сити в рамках полуфинала Кубка Англии (2:0), благодаря чему лондонский клуб прошел в заключительную стадию турнира. Центральный защитник "канониров" Давид Луис провел отличный матч и прокомментировал положительный для своей команды результат.

"Это отличный результат против одной из лучших команд в мире. Мы сохраняли спокойствие и понимали, что должны делать на поле и использовали свои моменты забить гол".

"Нужно зрело подходить к делу и понимать, на каком этапе прогресса мы находимся. У нас потрясающий тренер, но невозможно сразу перейти от 0 до 100. Мы становимся лучше. В команде невероятная атмосфера, и я рад, потому что они это все заслужили".

"Вся команда отрабатывала в обороне, а не только последняя линия. Критика в мой адрес? Это часть футбола. Данный вид спорта — это ежедневное выживание. Я очень много работал после своих ошибок. Работал ради команды и ее будущего успеха".

"Впереди нас ждет финал. Мы постараемся выиграть Кубок Англии, потому что Арсенал этого заслуживает", — заявил Давид Луис на телеканале BT Sport.

На Football.ua доступно видео голов и обзор матча Арсенал – Манчестер Сити.