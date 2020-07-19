Англия

"Горожане" хотят приобрести защитника Атлетико.

Защитник Атлетико Хосе Хименес попал в сферу интересов Манчестер Сити, сообщает издание The Times.

"Горожане" намерены укрепить линию обороны в летнее межсезонье и попытаются заполучить уругвайского центрбека. Пеп Гвардиола рассматривает 25-летнего игрока как приоритетный вариант для укрепления защиты.

По информации источника, Атлетико хочет выручить за своего игрока не менее 100 миллионов фунтов.

В этом сезоне Хименес провел 25 поединков в футболке "матрасников", отличившись одним ассистом.

Ранее сообщалось, что Манчестер Сити также заинтересован в подписании защитника Севильи Диего Карлоса.