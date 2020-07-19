Англия

Представляем вашему вниманию трансляцию полуфинального поединка Кубка Англии.

Манчестер Юнайтед и Челси сразятся за право сыграть в финале Кубка Англии против Арсенала, который выбил из турнира Манчестер Сити. Букмекеры расценивают шансы Манчестер Юнайтед как более высокие.

Ознакомиться с предматчевыми раскладами можно в анонсе от Football.ua.

Матч Манчестер Юнайтед – Челси начнется сегодня, 19 июля, в 20:00 по киевскому времени. Следить за событиями данной встречи вы можете в текстовой онлайн-трансляции на Football.ua.