Подопечные Брендана Роджерса потерпели серьезное поражение в ненужный момент.
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20 июля 2020, 01:47
В воскресенье, 19 июля, Тоттенхэм на своем поле принимал Лестер Сити.
Подопечные Жозе Моуриньо крупно одолели "лис" и сделали серьезную заявку на то, чтобы в следующем сезоне выступать в Лиге Европы.
Обзор матча:
Тоттенхэм – Лестер 3:0
Голы: Джастин, 6 (автогол), Кейн, 37, 40
Тоттенхэм: Льорис – Орье, Санчес, Альдервейрельд, Дэвис – Сиссоко, Уинкс (Скипп, 90+2), Ло Чельсо (Ламела, 77) – Моура (Бергвейн, 77), Кейн, Сон Хын Мин (Фернандеш, 89)
Лестер: Шмайхель – Беннетт (Грей, 46), Морган, Эванс – Джастин, Ндиди (Менди, 70), Тилеманс (Прат, 70), Томас – Перес (Ихеаначо, 59), Варди, Барнс (Херст, 83)
Предупреждения: Моура, Санчес – Эванс.