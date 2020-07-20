Англия

Коллектив Оле-Гуннара Солскьяера уступил Челси в 1/2 Кубка Англии.

В воскресенье, 19 июля, Манчестер Юнайтед и Челси боролись за путевку в финал национального кубка.

Подопечные Фрэнка Лампарда оказались сильнее коллектива Оле-Гуннара Солскьяера и вышли в следующий, заключительный раунд, где сыграют против Арсенала.

Это означает, что Манчестер Юнайтед впервые проиграл за 19 матчей во всех турнирах. В последний раз "красные дьяволы" уступили Бернли 22 января (0:2).

На Football.ua доступно видео голов и обзор матча Манчестер Юнайтед – Челси.