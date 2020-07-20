"Горожане" хотят подписать швейцарского хавбека.
Денис Закария, Getty Images
20 июля 2020, 17:31
Полузащитник гладбахской Боруссии Денис Закария попал в сферу интересов Манчестер Сити, сообщает в твиттере журналист портала Goal Ронан Мерфи.
"Горожане" планируют укрепить среднюю линию в летнее межсезонье и попытаются подписать швейцарского опорника. Немецкий клуб хочет выручить за хавбека около 50 миллионов евро.
Действующий контракт Закарии с Боруссией М рассчитан до июня 2022 года.
В завершившемся сезоне 23-летний игрок провел 31 поединок в футболке "жеребцов", отличившись двумя голами и двумя ассистами.
Ранее сообщалось, что Ман Сити также заинтересован в подписании защитника Атлетико Хосе Хименеса.