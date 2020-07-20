Англия

"Горожане" хотят подписать швейцарского хавбека.

Полузащитник гладбахской Боруссии Денис Закария попал в сферу интересов Манчестер Сити, сообщает в твиттере журналист портала Goal Ронан Мерфи.

"Горожане" планируют укрепить среднюю линию в летнее межсезонье и попытаются подписать швейцарского опорника. Немецкий клуб хочет выручить за хавбека около 50 миллионов евро.

Действующий контракт Закарии с Боруссией М рассчитан до июня 2022 года.

В завершившемся сезоне 23-летний игрок провел 31 поединок в футболке "жеребцов", отличившись двумя голами и двумя ассистами.

Ранее сообщалось, что Ман Сити также заинтересован в подписании защитника Атлетико Хосе Хименеса.