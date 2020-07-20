Испанский хавбек хотел бы продолжить карьеру на Эмирейтс Стэдиум.
Дани Себальос, Getty Images
20 июля 2020, 18:36
Полузащитник мадридского Реала Дани Себальос, который нынешний сезон проводит на правах аренды за лондонский Арсенал, не скрывает своей желания продолжить выступать под руководством Микеля Артеты.
"Я чувствовал себя очень комфортно в Арсенале с самого начала. Фанаты приняли меня очень хорошо, и мои товарищи по команде сделали все для моей адаптации здесь. В любом случае, не жалею о своем решении приехать в Арсенал".
"Правда в том, что я очень счастлив в этом клубе. Это команда, в которой я провел один год, и мне было бы легко сюда вернуться. Мне не пришлось бы адаптироваться к новому для себя чемпионату, тренеру и одноклубникам".
"Я думаю, это было бы отличным шагом в моей карьере, но мое будущее зависит от Реала. На данном этапе я не знаю их решения", — приводит слова Себальоса Sky Sports.
Ранее сообщалось, что Арсенал планирует арендовать у Реала Дани Себальоса еще на один сезон.