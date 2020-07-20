Англия

Испанский хавбек хотел бы продолжить карьеру на Эмирейтс Стэдиум.

Полузащитник мадридского Реала Дани Себальос, который нынешний сезон проводит на правах аренды за лондонский Арсенал, не скрывает своей желания продолжить выступать под руководством Микеля Артеты.

"Я чувствовал себя очень комфортно в Арсенале с самого начала. Фанаты приняли меня очень хорошо, и мои товарищи по команде сделали все для моей адаптации здесь. В любом случае, не жалею о своем решении приехать в Арсенал".

"Правда в том, что я очень счастлив в этом клубе. Это команда, в которой я провел один год, и мне было бы легко сюда вернуться. Мне не пришлось бы адаптироваться к новому для себя чемпионату, тренеру и одноклубникам".

"Я думаю, это было бы отличным шагом в моей карьере, но мое будущее зависит от Реала. На данном этапе я не знаю их решения", — приводит слова Себальоса Sky Sports.

Ранее сообщалось, что Арсенал планирует арендовать у Реала Дани Себальоса еще на один сезон.